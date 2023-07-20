Два резидента ОЭЗ «Дубна» приступают к строительству собственных производственных площадей

вторник, 15 августа 2023 | 20:38 272 ОЭЗ "Дубна"
Министерство жилищной политики Московской области сообщило о выдаче разрешения на строительство сразу двум резидентам ОЭЗ «Дубна» - компаниям «Окей Вижен Технологии» и «Полекс Бьюти».

Резидент ОЭЗ "Дубна" компания «Окей Вижен Технологии» в рамках расширения начинает строительство предприятия по производству однокомпонентных пероксидных систем и растворов для ухода за всеми видами контактных линз.

Его площадь составит более 2000 кв. метров, а запустить современный завод планируется в 2024 году. Компания инвестирует в проект более 250 млн рублей, а общий объем инвестиций превысит 360 млн рублей. На новом предприятии резидент ОЭЗ займется производством в том числе одноступенчатой пероксидной системы для контактных линз, которые сегодня не производятся в России.

Еще одному резиденту - компании «ПОЛЕКС БЬЮТИ» - региональное ведомство выдало разрешение на строительство третьей и четвертой очереди завода по производству косметических средств для волос.

Компания планирует инвестировать в проект, реализуемый на территории ОЭЗ в Дубне, еще 550 млн рублей, а общий объем инвестиций превысит 1,4 млрд. рублей. Общая площадь застройки составит 5722 кв. метра. Мощность нового корпуса позволит в три раза увеличить объем производства изделий для профессионального ухода - от 7 до 10 миллионов единиц продукции в месяц. На предприятии будет создано более 60 рабочих мест.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  строительство  здоровье  бьюти
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