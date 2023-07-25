Дубненские спасатели вывели из леса потеряшку с корзиной грибов

среда, 09 августа 2023 | 22:03 302 ГКУ МО "Мособлпожспас"
Спасатели ПСП ПСЧ-215(с) ГКУ МО "Мособлпожспас" 9 августа днем получили информацию, что в районе СНТ «Чайка» в Левобережье Дубны потерялась дубненка, отправившаяся за грибами.
В лес она заходила ранним утром с двумя друзьями, телефон с собой не взяла и заблудилась. Компания забеспокоилась, стала её разыскивать и через 3 часа решила всё-таки обратиться за помощью к специалистам. Прибыв на место, спасатели собрали информацию, в течение 20 минут обнаружили пропавшую и вывели её из леса. Помощь медиков не понадобилась.
По словам заместителя начальника ПСП ПСЧ-215(с) Александра Проценко, наличие средств мобильной связи могло бы значительно сократить время поиска.