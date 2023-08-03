Дубненские спасатели выловили компанию сапбордистов из Иваньковского водохранилища

Около полуночи в 112 обратились друзья молодых людей, оставшиеся на берегу. Ребята сообщили, что трое парней и девушка катались на сапах у лодочных гаражей "БАМ" на дамбе и решили с воды полюбоваться закатом. Но поднявшийся ветер унес их от берега.

К этому времени стемнело, и молодежь перестала ориентироваться в пространстве. К счастью, у ребят был с собой телефон. После четырех часов дрейфа, молодые люди позвонили друзьям, сообщив, что им нужна помощь.

Cвязавшись с сапбордистами по телефону, спасатели выдвинулись на поиски. В результате неконтролируемого дрейфа ребят унесло за 4.5 км от пляжа на дамбе. К тому же, поиск осложняло темное время суток. Обнаружив любителей приключений, спасатели взяли их на борт и доставили на берег. Ребята были обессилены, но от медицинской помощи отказались.