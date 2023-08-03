Дубненские спасатели выловили компанию сапбордистов из Иваньковского водохранилища

вторник, 08 августа 2023 | 19:28 419 ГКУ МО "Мособлпожспас"
Ночью 7 августа работники дубненского ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли четверых сапбордистов, которых ветром унесло за остров Могилевский (Могильный) на Иваньковском водохранилище.

Около полуночи в 112 обратились друзья молодых людей, оставшиеся на берегу. Ребята сообщили, что трое парней и девушка катались на сапах у лодочных гаражей "БАМ" на дамбе и решили с воды полюбоваться закатом. Но поднявшийся ветер унес их от берега.

К этому времени стемнело, и молодежь перестала ориентироваться в пространстве. К счастью, у ребят был с собой телефон. После четырех часов дрейфа, молодые люди позвонили друзьям, сообщив, что им нужна помощь.

Cвязавшись с сапбордистами по телефону, спасатели выдвинулись на поиски. В результате неконтролируемого дрейфа ребят унесло за 4.5 км от пляжа на дамбе. К тому же, поиск осложняло темное время суток. Обнаружив любителей приключений, спасатели взяли их на борт и доставили на берег. Ребята были обессилены, но от медицинской помощи отказались.

Тэги:
Мособлпожспас  Московское море  происшествия  водный транспорт
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