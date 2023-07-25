Дубненские спасатели освободили из заточения стрижа

В службу 112 обратилась жительница одной из квартир, которая услышала хлопанье крыльев за ревизионным люком в ванной комнате. Прибыв на место вызова, спасатели открыли люк и аккуратно поймали птицу, которой оказался стриж. Убедившись в том, что птичка цела и невредима, работники дежурной смены благополучно выпустили пернатое создание на волю.