Дубненские спасатели освободили из заточения стрижа

среда, 09 августа 2023 | 21:48 247 ГКУ МО "Мособлпожспас"
9 августа работники дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" освободили стрижа, провалившегося в вентиляционную систему одного из многоквартирных домов Дубны.

В службу 112 обратилась жительница одной из квартир, которая услышала хлопанье крыльев за ревизионным люком в ванной комнате. Прибыв на место вызова, спасатели открыли люк и аккуратно поймали птицу, которой оказался стриж. Убедившись в том, что птичка цела и невредима, работники дежурной смены благополучно выпустили пернатое создание на волю.

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  происшествия  звери
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