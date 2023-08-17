Дубненские спасатели освободили из невольного заточения бдительного ребенка

четверг, 24 августа 2023 | 16:26 181 ГКУ МО "Мособлпожспас"
23 августа работники ПСП 215-й ПСЧ ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли открыть дверь квартиры, в которой оказался взаперти 3-летний ребёнок

Случай произошёл в многоквартирном доме в городском округе Дубна. В службу экстренных вызовов 112 обратилась 60-летняя местная жительница, которая просила освободить из запертого помещения своего внука. Бабушка мальчика на минутку вышла в подъезд, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутренний замок.

Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью шанцевого инструмента аккуратно деблокировали дверь. К счастью, медицинская помощь малышу не потребовалась.

Тэги:
Дубна  Мособлпожспас  происшествия  дети
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