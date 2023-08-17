Дубненцы на БРИКС-2023

Девятый молодёжный саммит стран БРИКС открылся в городе Дурбан Южно-Африканской Республики. Именно эта страна в этом году председательствует в БРИКС. Главная тема саммита – «БРИКС и Африка: Партнерство для взаимного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Подробности рассказывает участница саммита, уроженка Дубны, студентка 2 курса магистратуры факультета «Международные отношения», администратор Специального проекта «Наставник» от Управления по развитию инновационных молодежных программ и профориентации Дипломатической академии МИД России Мария Кулагина.