Дубна удачно вписалась в нацпроект: Назван объем финансирования производства беспилотных систем

воскресенье, 06 августа 2023 | 15:07 156 ТАСС
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.

"Что касается стоимости, это достаточно дорогостоящая история, могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год - 48 млрд рублей, на 2025 год - 117 млрд и на 2026 - 148 млрд рублей", - сказал он.

  • В конце 2022 года Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года.
  • В ОЭЗ "Дубна" работают несколько резидентов, связанных с производством БПЛА, их компонентов и материалов для них.
  • Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.
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ОЭЗ Дубна  БПЛА  финансы
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