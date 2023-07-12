Дубна удачно вписалась в нацпроект: Назван объем финансирования производства беспилотных систем

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.
"Что касается стоимости, это достаточно дорогостоящая история, могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год - 48 млрд рублей, на 2025 год - 117 млрд и на 2026 - 148 млрд рублей", - сказал он.
- В конце 2022 года Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года.
- В ОЭЗ "Дубна" работают несколько резидентов, связанных с производством БПЛА, их компонентов и материалов для них.
- Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.