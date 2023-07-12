Дубна удачно вписалась в нацпроект: Назван объем финансирования производства беспилотных систем

"Что касается стоимости, это достаточно дорогостоящая история, могу сказать, что пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год - 48 млрд рублей, на 2025 год - 117 млрд и на 2026 - 148 млрд рублей", - сказал он.