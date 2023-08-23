ДТП с пострадавшим в поселке Северный Талдомского округа

среда, 23 августа 2023 | 17:44 207 ГКУ МО "Мособлпожспас"
22 августа работники ПСП ПСЧ-215 и ПСЧ-272 ГКУ МО "Мособлпожспас" оказали помощь водителю, пострадавшему в результате аварии, которая произошла недалеко от поселка Северный в Талдомском округе

В службу 112 обратились очевидцы ДТП, которые рассказали, что произошло столкновение автомобиля Ford Explorer с грузовиком Shacman, и есть пострадавший.

Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторы повреждённых транспортных средств и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли 46-летнего мужчину, который оказался зажат в салоне легкового авто.

Пострадавшего зафиксировали на жёстких носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Затем работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна для предотвращения вторичных факторов аварии.

С множественными травмами водитель Ford Explorer был госпитализирован, водитель Shacman в медицинской помощи не нуждался.

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