Детская музыкальная школа Дубны готовится к началу нового учебного сезона

среда, 02 августа 2023 | 16:40 152 Детская музыкальная школа Дубны
В этом году Детская музыкальная школа Дубны вступила в Национальную программу Министерства культуры и туризма Московской области по обновлению музыкальных инструментов. Благодаря этому в школе появились новые музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны и пианино.

И ещё одна приятная новость: среди 185 образовательных учреждений Московской области, Детская музыкальная школа города Дубны, единственная среди других учреждений дополнительного образования города, стала одной из лучших школ Подмосковья. Рейтинг музыкальных школ и школ искусств региона был подготовлен Министерством культуры и туризма Московской области.

Вот - несколько цифр, которые отражают успехи учеников и преподавателей: в прошлом учебном году воспитанники ДМШ приняли участие в 5 межзональных, 12 областных, 8 всероссийских, 13 международных и одном республиканском конкурсе и завоевали 3 Гран-при, 33 диплома лауреата 1-й степени, 41 – 2-й степени, 55 – 3-й степени, а также специальные дипломы и призы.

С 20 августа в школе будет открыт дополнительный набор учащихся.

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Дубна  образование  музыка
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