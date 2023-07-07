Детская музыкальная школа Дубны готовится к началу нового учебного сезона

И ещё одна приятная новость: среди 185 образовательных учреждений Московской области, Детская музыкальная школа города Дубны, единственная среди других учреждений дополнительного образования города, стала одной из лучших школ Подмосковья. Рейтинг музыкальных школ и школ искусств региона был подготовлен Министерством культуры и туризма Московской области.

Вот - несколько цифр, которые отражают успехи учеников и преподавателей: в прошлом учебном году воспитанники ДМШ приняли участие в 5 межзональных, 12 областных, 8 всероссийских, 13 международных и одном республиканском конкурсе и завоевали 3 Гран-при, 33 диплома лауреата 1-й степени, 41 – 2-й степени, 55 – 3-й степени, а также специальные дипломы и призы.

С 20 августа в школе будет открыт дополнительный набор учащихся.