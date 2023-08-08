Делегация Министерства промышленной политики Краснодарского края посетила ОЭЗ «Дубна»

15 августа на территории ОЭЗ «Дубна» состоялась рабочая встреча с министром промышленной политики Краснодарского края Дмитрием Хмелько, его первым заместителем Владимиром Мостовым и директором Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрием Цаплевым.
На встрече заместитель генерального директора по инвестициям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов познакомил гостей с территорией и показателями особой экономической зоны. Руководители обсудили инструменты повышения инвестиционной привлекательности особых экономических зон, финансирование инфраструктурных объектов, особенности функционирования управляющей компании, кадровые вопросы.
Стороны обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия и обмена опытом.