Делегация Министерства промышленной политики Краснодарского края посетила ОЭЗ «Дубна»

вторник, 15 августа 2023 | 20:50 176 ОЭЗ "Дубна"
15 августа на территории ОЭЗ «Дубна» состоялась рабочая встреча с министром промышленной политики Краснодарского края Дмитрием Хмелько, его первым заместителем Владимиром Мостовым и директором Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрием Цаплевым.

На встрече заместитель генерального директора по инвестициям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов познакомил гостей с территорией и показателями особой экономической зоны. Руководители обсудили инструменты повышения инвестиционной привлекательности особых экономических зон, финансирование инфраструктурных объектов, особенности функционирования управляющей компании, кадровые вопросы.

Стороны обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия и обмена опытом.

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