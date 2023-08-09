Цифровые услуги от ТЕЛЕКОМ МПК в СНТ Берег

понедельник, 21 августа 2023 | 11:50 287
Совсем недавно специалисты "ТЕЛЕКОМ МПК" подключили к сети интернет садовое некоммерческое товарищество "Берег", расположенное на живописном берегу реки Сестры.

Современное и комфортное пребывание за городом - это не только уютный дом и ухоженный участок, но и технологии связи, не уступающие по своим характеристикам передовым цифровым сервисам мегаполиса.
Именно таким стандартам телекоммуникационных услуг следует "ТЕЛЕКОМ МПК" при организации сети в частном секторе. На сегодняшний день в зону покрытия компании входит свыше 270 СНТ.
Совсем недавно специалисты "ТЕЛЕКОМ МПК" подключили к нашей сети садовое некоммерческое товарищество "Берег", расположенное на живописном берегу реки Сестры. Как и все дачники, являющиеся абонентами компании, владельцы участков в СНТ "Берег" могут подключить полный спектр цифровых услуг компании, а именно:

  • высокоскоростной интернет до 1000 Мбит/с
  • телевидение;
  • телефонию;
  • видеонаблюдение.

Для обеспечения качественного интернет-доступа "ТЕЛЕКОМ МПК" использует технологию GPON, которая в настоящий момент является наиболее перспективной и обладает характеристиками, идеально отвечающими требованиям владельцев загородной недвижимости:
надёжностью связи;

  • беспрецедентно высокими скоростями;
  • обеспечением мультисервисного доступа по одному кабелю;
  • независимостью от погодных условий;
  • энергоэффективностью.

Мы продолжаем принимать заявки на организацию интернет-доступа на севере Подмосковья. Для того, чтобы получить консультацию о возможности подключения услуг "ТЕЛЕКОМ МПК" на территории вашего населённого пункта, необходимо оставить заявку на сайте www.tmpk.net или позвонить по телефону: +7 496 215 01 01. Мы работаем в режиме 24/7 и всегда готовы ответить на все интересующие вас вопросы.

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Интернет  Телеком МПК
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