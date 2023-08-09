Цифровые услуги от ТЕЛЕКОМ МПК в СНТ Берег

Современное и комфортное пребывание за городом - это не только уютный дом и ухоженный участок, но и технологии связи, не уступающие по своим характеристикам передовым цифровым сервисам мегаполиса.

Именно таким стандартам телекоммуникационных услуг следует "ТЕЛЕКОМ МПК" при организации сети в частном секторе. На сегодняшний день в зону покрытия компании входит свыше 270 СНТ.

Совсем недавно специалисты "ТЕЛЕКОМ МПК" подключили к нашей сети садовое некоммерческое товарищество "Берег", расположенное на живописном берегу реки Сестры. Как и все дачники, являющиеся абонентами компании, владельцы участков в СНТ "Берег" могут подключить полный спектр цифровых услуг компании, а именно:

высокоскоростной интернет до 1000 Мбит/с

телевидение;

телефонию;

видеонаблюдение.

Для обеспечения качественного интернет-доступа "ТЕЛЕКОМ МПК" использует технологию GPON, которая в настоящий момент является наиболее перспективной и обладает характеристиками, идеально отвечающими требованиям владельцев загородной недвижимости:

надёжностью связи;

беспрецедентно высокими скоростями;

обеспечением мультисервисного доступа по одному кабелю;

независимостью от погодных условий;

энергоэффективностью.

Мы продолжаем принимать заявки на организацию интернет-доступа на севере Подмосковья. Для того, чтобы получить консультацию о возможности подключения услуг "ТЕЛЕКОМ МПК" на территории вашего населённого пункта, необходимо оставить заявку на сайте www.tmpk.net или позвонить по телефону: +7 496 215 01 01. Мы работаем в режиме 24/7 и всегда готовы ответить на все интересующие вас вопросы.