Цифровой здравпункт в ОЭЗ «Дубна»: высокотехнологичная медицинская помощь оказывается всем

На встречу со специалистами медицинского учреждения были приглашены руководители компаний-резидентов, а речь шла о роли центра промышленной медицины, лучших врачебных практиках, а также услугах здравпункта, которыми могут пользоваться сотрудники технико-внедренческой зоны.

Круглый стол был организован по просьбе резидентов особой экономической зоны, изъявивших желание более подробно ознакомиться с возможностями недавно открытого в здании «Резидент-отеля» цифрового здравпункта.