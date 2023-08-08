Цифровой здравпункт в ОЭЗ «Дубна»: высокотехнологичная медицинская помощь оказывается всем

четверг, 24 августа 2023 | 13:18 204 ОЭЗ "Дубна"
В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол, который ее управляющая компания организовала совместно со своим партнером - МСЧ №9 ФМБА России

На встречу со специалистами медицинского учреждения были приглашены руководители компаний-резидентов, а речь шла о роли центра промышленной медицины, лучших врачебных практиках, а также услугах здравпункта, которыми могут пользоваться сотрудники технико-внедренческой зоны.

Круглый стол был организован по просьбе резидентов особой экономической зоны, изъявивших желание более подробно ознакомиться с возможностями недавно открытого в здании «Резидент-отеля» цифрового здравпункта.

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ОЭЗ Дубна  медицина  #времяцифры
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