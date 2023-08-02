Будущим мамам Дубны рассказали о пользе грудного вскармливания

воскресенье, 06 августа 2023 | 11:39 166 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
В рамках Недели поддержки грудного вскармливания, «Школа здоровья» в Женской консультации Дубненской городской больницы была посвящена грудному вскармливанию.

На встречу приглашались все желающие и у будущих мам она вызвала особый интерес. Медицинский психолог женской консультации Анастасия Слепова рассказала об основных преимуществах грудного вскармливания как для мамы, так и для малыша. На встрече мамочкам напомнили, что грудное вскармливание не только обеспечивает ребенку иммунитет и полезные микроэлементы, но и налаживает психологический контакт мамы и ребенка.

«Зачастую мамы могут отказываться от грудного вскармливания ради внешности, карьеры или по другим причинам - для них любые аргументы будут неубедительны, - подчеркнула Анастасия. - Но жизнь ребенка нам не принадлежит - после родов он перестает быть частью мамы и становится отдельным человеком, личностью со своими правами. И мы не можем лишать его права на грудное молоко».

Неделя грудного вскармливания инициирована Всемирной организацией здравоохранения и традиционно проходит с 1 по 7 августа. Это один из способов привлечь внимание и продолжать традицию кормления детей грудью в современном мире.

В родильном доме Дубненской городской больницы грудное вскармливание активно поддерживается: специалисты всегда готовы оказать помощь и консультацию мамам.

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