Будущим мамам Дубны рассказали о «мягких родах»

На последнем занятии специалист рассказала будущим мама об особенностях «мягких родов», которые успешно практикуются в роддоме Дубненской больницы, о психологической поддержке, преодолении страхов, а также о самом главном — подготовке к важному событию для любой женщины.

На встрече специалист также напомнила о проекте «Стань мамой в Подмосковье», получении подарочного набора или денежной выплате, отметила доступность комплексной услуги «Рождение ребенка». Сразу после родов женщина может оформить целый пакет документов на ребенка: Свидетельство о рождении, полис ОМС, СНИЛС, материнский капитал, прикрепление ребенка к поликлинике, запись в детский сад и другие.

Занятия проходят бесплатно для всех желающих. Специалисты женской консультации Дубненской больницы приглашают на занятия всех будущих мам и пап.