Будущие клинические психологи Университета "Дубна" и их летняя практика

вторник, 08 августа 2023 | 17:57 407 Университет "Дубна"
Обучение на Кафедре клинической психологии Университета "Дубна" отличается ранним включением в профессию - за время учебы студенты нарабатывают более 1400 часов практики.

Этим летом пятикурсница Дарина Швецова и аспирантка 2-го курса Юлия Полухина проходили практику в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москва – одной из практических баз Кафедры клинической психологии. Там они в порядке диссертационного исследования и подготовки дипломной работы выполняли работы, связанные с обследованием детей и подростков с последствиями черепно-мозговых травм. Девушки развернули психотерапевтические работы с родителями и проводили реабилитационную работу с детьми.

Четверокурсница кафедры Анастасия Лунева этим летом закончила ведение психотерапевтической, развивающей личность группы, посвященной ориентировке в сложных сексуальных вопросах бытия. Опыт был признан на кафедре успешным, и Анастасии было предложено реализовать этот проект в следующем учебном году.

Кроме того, студенты 2-4 курса проходили специализированную практику на базе интерната для слепоглухонемых детей (Семейный центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде) и московского детского хосписа «Дом с маяком». Подобные учреждения дают важный опыт общения с детьми не только со слепотой и глухотой, но и с тяжелыми расстройствами различного спектра.

В интернате студенты освоили базовые средства дактиля и жестового языка, шрифта Брайля и успешно апробировали полученные знания в общении с воспитанниками. А в детском хосписе научились находить минимальные средства построения контакта с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития для совместной деятельности.

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