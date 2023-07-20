Более 7 лет «ТЕЛЕКОМ МПК» подключает общественно-значимые объекты городской среды к системе «Безопасный регион»

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в Московской области на сегодняшний день составляет 120 тыс. камер, а число раскрываемых преступлений при помощи интегрированных в нее камер увеличивается на 30-50% в год.

«В 2022 году «Безопасный регион» помог раскрыть 3 тыс. преступлений, а за первые 5 месяцев 2023 года — 1800. Кроме того, уличная преступность снижается ежегодно на 10%, что означает минус 1000 преступлений в год», — сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В рамках данной программы «ТЕЛЕКОМ МПК» обеспечивает системой видеофиксации государственные и муниципальные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, школьного и дошкольного образования, городские автомагистрали, парки детские игровые площадки, жилые дома.

На этой неделе специалисты компании завершили монтаж видеокамер, обеспечивающих обзор входных групп для многоквартирных домов п. Запрудня по улице Ленина, Карла Маркса, Пролетарскому переулку и переулку Мира. Такие камеры позволяют осуществлять фиксацию лиц и используются для идентификации входящих в подъезд людей.

Видеомониторинг существенно снижает количество хулиганских действий и порчу общедомового имущества. Также он является упреждающий мерой, поскольку позволяет уменьшить число правонарушений.

Мы уверены, что система «Безопасный регион» сделает жизнь в посёлке Запрудня более комфортной и защищённой.

Специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» продолжают интегрировать в «Безопасный регион» всё новые объекты. Для получения правовой и технической консультации по вопросам присоединения к единой системе видеомониторинга Московской области обращайтесь по телефону: +7 496 215 01 01.