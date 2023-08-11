Благодаря льготному займу резидент ОЭЗ «Дубна» модернизировал производство очистных сооружений

Компания ООО «Новые Технологии» - резидент ОЭЗ "Дубна", занимающаяся производством локальных очистных сооружений (ЛОС), приобрела современное оборудование. Это позволило снизить себестоимость производства трубной продукции и выпускать изделия с высокой механической прочностью.

Под новую производственную линию компания специально проектировала здание, чтобы учитывать весь технологический процесс. Теперь на предприятии могут изготавливать продукцию любой конфигурации по требованиям заказчика. Мощность составляет до 1000 тонн труб в год.

Общий объем инвестиций в проект составил ₽66,3 млн. Из них ₽33 млн — льготный заем от Фонда развития промышленности Подмосковья.