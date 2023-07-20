Безопасность лифта и его пассажиров – актуальная тема для любого многоквартирного дома

Система позволяет:

зафиксировать все происходящее внутри лифта, что дает возможность идентифицировать злоумышленников, собрать доказательства и передать их в полицию для расследования;

оперативно зарегистрировать любые происшествия, будь то падение пассажира или повреждение внутри лифтовой кабины;

улучшить контроль и управление системой лифта, снизить количество аварийных ситуаций.

Не так давно специалисты компании «ТЕЛЕКОМ МПК» завершили монтаж камер видеомониторинга в лифтах по адресу: Дубна, ул. Вокзальная, д. 7, кор. 2. Специалисты надеются, что их работа поможет снизить количество актов вандализма по данному адресу и сделает пребывание пассажиров внутри лифта более комфортным и безопасным.

Если проблема безопасности лифтов остро стоит в вашем многоквартирном доме, специалисты «ТЕЛЕКОМ МПК» готовы проконсультировать вас по юридическим и техническим аспектам установки системы видеофиксации в лифтовой кабине.

Мы ждём ваших обращений на сайте: https://www.tmpk.net/ и по телефону: +7 496 215 01 01