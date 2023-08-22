22 августа – День Флага России

вторник, 22 августа 2023 | 14:40 138
Флаг – это символ государственности, который неразрывно связан с историей страны

Флаг вызывает гордость, сопричастность и трепет в душе каждого патриота.

В этом году Дубненское отделение Союза Женщин России впервые приняло участие в праздновании Дня Государственного Флага России. Знаменательно то, что триколор размером 10 м х 3 м был специально изготовлен Дубненским отделением Союза Женщин России к этой дате.

Актив городского отделения совместно с МАУ «Городские парки», при поддержке молодёжного центра «Инициатива» и Администрации г. о. Дубна принял участие в торжественном шествии от Ротонды по Комсомольской набережной до Молодёжной поляны, на которой прошли праздничные мероприятия.

Во главе колонны шли молодые специалисты ГосМКБ «Радуга».

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Дубна  праздник
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