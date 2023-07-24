Зона регистратуры в поликлинике Дубненской больницы станет комфортнее

Пространство на 1-м этаже поликлиники станет просторнее, появится регистратура открытого типа, комфортная зона для ожидания, гардероб, разместится кабинет неотложной помощи, фильтр-бокс и другие медицинские кабинеты. В соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к медучреждениям в Московской области, пространство будет оформлено в едином стиле.

Напомним, что для удобства посетителей администрация города провела работы по организации дополнительных парковочных мест у поликлиники, выполнено асфальтирование участка. Также был завершен ремонт входной группы, отремонтировано крыльцо, обустроен пандус для маломобильной категории граждан.