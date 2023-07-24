Зона регистратуры в поликлинике Дубненской больницы станет комфортнее

понедельник, 24 июля 2023 | 14:01     268
Начались работы по реорганизации зоны регистратуры в Поликлинике № 1 Дубненской городской больницы.

Пространство на 1-м этаже поликлиники станет просторнее, появится регистратура открытого типа, комфортная зона для ожидания, гардероб, разместится кабинет неотложной помощи, фильтр-бокс и другие медицинские кабинеты. В соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми к медучреждениям в Московской области, пространство будет оформлено в едином стиле.

Напомним, что для удобства посетителей администрация города провела работы по организации дополнительных парковочных мест у поликлиники, выполнено асфальтирование участка. Также был завершен ремонт входной группы, отремонтировано крыльцо, обустроен пандус для маломобильной категории граждан.

«Сейчас мы делаем большой акцент на усилении службы первичного звена, а именно работе поликлиник. Нами поставлены задачи, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в кратчайшие сроки и в комфортных условиях. Приоритетами являются: привлечение специалистов, оснащение современным медоборудованием, укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры больницы», — сказал главный врач ДГБ Игорь Давронов.

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