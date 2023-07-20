Жительница Кимр засудила косметический салон за неудачную процедуру

После проведения первой процедуры у женщины высыпала на лице сыпь, появилось раздражение и сильный зуд. В салоне ее успокоили, объяснив, что это всего лишь реакция на препарат, которая должна пройти буквально через неделю. Но она не прошла даже через месяц, а реакция на коже только усилилась.

Женщина обратилась в больницу, где ей поставили диагноз: «атопический дерматит обострение», также ей было противопоказано проводить любые косметические процедуры в течение трех месяцев.

В связи с некачественно оказанной косметологической процедурой пострадавшая сначала обратилась в салон с досудебной претензией, на которую в ООО «Грация» не отреагировали. В суд, куда потом женщина написала заявление, представители салона ни разу не пришли.

В итоге, Кимрский городской суд защитил права потребителя. Судебным решением договор на оказание платных медицинских услуг был расторгнут. С ответчика ООО «Грация» взысканы в пользу истца заплаченные денежные средства за неоказанную медицинскую процедуру, компенсация морального вреда и судебные расходы, а также предусмотренный законом «О защите прав потребителей» штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.