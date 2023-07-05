Землевладельцу из Дубны установлен запрет на выезд из России за неуплату штрафа

среда, 05 июля 2023 | 13:48     114
В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило постановление Дубненского городского отделения судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области, согласно которому судебным приставом-исполнителем вынесено решение об установлении гражданину Российской Федерации ограничения на выезд из страны сроком на шесть месяцев.

Основанием для вынесения постановления послужило наличие у гражданина Российской Федерации задолженности по уплате административного штрафа по постановлению, вынесенному территориальным управлением Россельхознадзора.

В августе 2021 года гражданин Российской Федерации привлечен ведомством к административной ответственности за зарастание древесно-кустарниковой растительностью принадлежащего ему на праве аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 6,6 гектара, расположенного в Кимрском муниципальном районе Тверской области. Вынесено постановление о назначении правообладателю административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Штраф не был уплачен землевладельцем в установленный законом шестидесятидневный срок. Дело о неуплате административного штрафа направлено территориальным Управлением Россельхознадзора в службу судебных приставов, в отношении неплательщика возбуждено исполнительное производство.

До настоящего времени требования исполнительного документа должником не исполнены без уважительных причин, сроки исполнения нарушены.

Поскольку должником не представлены доказательства того, что нарушение сроков уплаты по  исполнительному документу вызвано чрезвычайными обстоятельствами, находящимися вне его контроля, в июне 2023 года службой судебных приставов вынесено постановление о временном ограничении гражданину на выезд из Российской Федерации сроком на 6 месяцев.

Напоминаем, решение об отмене временного ограничения на выезд выносится при наличии у службы судебных приставов информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах о полном погашении задолженности по исполнительному производству.

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