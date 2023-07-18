Заместитель министра здравоохранения Московской области посетила Дубненскую городскую больницу

В ходе встречи Елена Валентиновна посетила родильный дом, детские поликлиники на левом и правом берегу, осмотрела кабинеты, зоны регистратур, пообщалась с коллективом и пациентами. Заведующие отделениями рассказали об условиях работы в своих подразделениях, о том, как оказывается помощь беременным женщинам и детям. А пациенты, в свою очередь, выразили слова благодарности медикам и отметили заметные улучшения в работе лечебного учреждения.

Главный врач ДГБ Игорь Давронов рассказал об укомплектованности медицинских кадров, их привлечении и закреплении в учреждении, предоставлении социальных мер поддержки, оснащении оборудованием, ремонтах и потребности в строительстве новой детской поликлиники на правом берегу.