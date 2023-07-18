Заместитель министра здравоохранения Московской области посетила Дубненскую городскую больницу

пятница, 28 июля 2023 | 15:55 182 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
С рабочим визитом посетила Дубненскую городскую больницу Заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина. Целью визита стала оценка качества оказания медицинской помощи детскому населению и организация работы в больнице.

В ходе встречи Елена Валентиновна посетила родильный дом, детские поликлиники на левом и правом берегу, осмотрела кабинеты, зоны регистратур, пообщалась с коллективом и пациентами. Заведующие отделениями рассказали об условиях работы в своих подразделениях, о том, как оказывается помощь беременным женщинам и детям. А пациенты, в свою очередь, выразили слова благодарности медикам и отметили заметные улучшения в работе лечебного учреждения.

Главный врач ДГБ Игорь Давронов рассказал об укомплектованности медицинских кадров, их привлечении и закреплении в учреждении, предоставлении социальных мер поддержки, оснащении оборудованием, ремонтах и потребности в строительстве новой детской поликлиники на правом берегу.

«По итогу встречи обсудили ряд вопросов, выделили имеющиеся проблемы, определили задачи и пути их решения. Вся работа направлена на улучшение качества оказания медицинской помощи. Для этого формируем штат специалистов, укрепляем материально-техническую базу и активно взаимодействуем с жителями», - сказал главный врач Игорь Давронов.

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