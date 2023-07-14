Всемирный день навыков молодёжи

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 2014 году. Его главная цель – повышение уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодёжи, улучшение социально-экономических условий для молодых людей, решение проблем безработицы.

«ТЕЛЕКОМ МПК» всегда уделял внимание развитию профессиональных навыков молодёжи. Мы с большим удовольствием принимаем на работу молодых специалистов. В компании действует система наставничества, которая отлично зарекомендовала себя на протяжении более чем 20-летнего существования оператора. Наши двери открыты как для выпускников ВУЗов, так и для учащихся. Мы готовы предоставить для вас максимально подходящие условия труда.

Молодость – не только самое замечательное и беззаботное время! Это период становления карьерного роста. Очень важно, чтобы старт был успешным и «ТЕЛЕКОМ МПК» делает всё возможное для этого.

«Мы понимаем, что, несмотря на большую работу в области профориентирования, студентам университета и учащимся колледжа всё же не просто определиться с будущим родом деятельности. Не секрет, что сейчас можно получить диплом по одной специальности, а работать абсолютно в другой области. Вот поэтому мы на собеседовании «смотрим широко» и рассказываем нашим молодым соискателям сразу про несколько вакансий, которые могут им подойти, объясняем разницу, рисуем карьерный путь и самое главное – даём возможность попробовать себя в разных сферах!». Руководитель кадровой службы

ООО "ТЕЛЕКОМ МПК" Елизавета Колганова

hr@tmpk.net

«ТЕЛЕКОМ МПК» - отличная площадка для приобретения ценных практических навыков и реализации своего потенциала. Мы ждём вас!

Все вопросы, связанные с трудоустройством, стажировкой, прохождением практики просим вас отправлять на почту: hr@tmpk.net