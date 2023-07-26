Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.
В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.