Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.

В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.