Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

понедельник, 31 июля 2023 | 15:11 161 Известия
Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ставка НДФЛ устанавливается в стандартном размере 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%. Ставка будет применяться вне зависимости от налогового резидентства сотрудника. Мера призвана уравнять в налогообложении удаленных сотрудников из России и из-за рубежа.

В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

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