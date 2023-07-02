Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перестал быть "поваром Путина" и кормить Вооруженные силы РФ

Предприятия холдинга «Конкорд» (в нем много юридических лиц в разных регионах) с 23 июня работали с перерывами и ожидали проверок, уничтожая в этом время документы по распоряжению руководства. Ожидалось, что весь документооборот должны были передать новым собственникам до 15 июля. Но 30 июня, в пятницу, сотрудникам сообщили, что из-за разрыва контракта между АО «Военторг» и «Конкордом» их уволят.

В холдинге работает несколько тысяч сотрудников — это повара, кладовщики, управляющие столовых, бухгалтеры. Они занимались питанием военных, поставками продуктов в госпитали и выдачей продовольствия в зону СВО.

Руководство сообщило, что сотрудников увольняют только “с заявлениями по собственному желанию”, при этом им выплатят только зарплату без выходных пособий. Информацию довели устно — ее запрещено хранить где-либо кроме базы, которую несколько раз отключали.