Видеонаблюдение для экстрим-парка на Комсомольской набережной

четверг, 20 июля 2023 | 12:14     204
В Дубне продолжается строительство объекта, который с нетерпением ждали все любители экстремальных видов спорта: на территории более тысячи квадратных метров развернётся спортивная зона для бесстрашных скейтеров, роллеров, райдеров. Очень важно, что при проектировании и возведении объектов учитывались требования самих экстремалов.

Первый этап - площадка для «воздушных трюков» - будет закончен уже к концу лета. Второй, для тренировок в дисциплине «улица» - с перилами, ступенями, парапетами - в следующем году.

Масштабные бетонные сооружения разместятся по соседству с существующими. Скейт-плаза будет состоять из четырех объединенных между собой элементов. На площадке предусмотрены трамплины разного уровня сложности, а также зоны для спокойного катания и отдыха.

Для того, чтобы дубненский скейт-парк стал одним из лучших в Подмосковье, он должен не только соответствовать последним трендам в развитии экстремальных видов спорта, но и быть безопасным.

Компания «ТЕЛЕКОМ МПК» также участвует в создании этой спортивной площадки. Наши специалисты установили современную систему видеонаблюдения на данном объекте, задача которой – общий контроль за скейт-парком, выявление, оперативное реагирование при возникновении конфликтных ситуаций среди посетителей.

Особенно важно, что видеонаблюдение значительно снижает риск появления нежелательных лиц. А также предотвращает неправомерные действия на объекте, такие как хулиганство, вандализм, распитие спиртных напитков. Наши специалисты осуществили монтаж полного комплекса оборудования.

Уже сейчас площадка, которая обустроена, очень востребована молодёжью и никогда не пустует. Желаем всем экстремалам дальнейшего совершенствования своих навыков. Постарайтесь соблюдать правила, принятые в ваших видах спорта! А безопасность пребывания в скейтпарке обеспечат технологии «ТЕЛЕКОМ МПК»!

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