В Узбекистане готовы изучать опыт ОЭЗ "Дубна"

"Обмен опытом проводится в рамках организованной Минпромторгом России стажировки сотрудников Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, - рассказала представитель Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества министерства Гульназа Атаева. – Решение по стажировке было принято на встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова с руководством республики, в частности, на мероприятиях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
Рассматривались разные варианты обмена передовым опытом. ОЭЗ «Дубна» привлекла, в первую очередь, как площадка с новыми интересными подходами ее руководства к работе с резидентами и развитию подобных промпарков.
Специалистов министерства главным образом интересовали условия, которые лучшая в Подмосковье ОЭЗ создала для бизнеса на своей территории. О том, как Управляющая компания технико-внедренческой зоны строит работу с инвесторами, о направлениях их деятельности и предоставляемой компаниям инженерной, таможенной и социальной инфраструктуре гостям рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов. Он сделал особый акцент на мерах поддержки правительства Московской области, направленных на успешную реализацию проектов резидентов.
"В Узбекистане за основу развития республики взят механизм свободных экономических зон, которые привлекают инвесторов, технологии, создают рабочие места, производят продукцию для насыщения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала, - говорит сотрудник торгово-экономического отдела Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Жамшид Исмоилов. - Принципы работы СЭЗ и особых экономических зон схожи, по сути, это локомотивы экономики для любой страны. Поразило, что в ОЭЗ «Дубна» так много высокотехнологичных предприятий, особенно в сфере медицины и фармакологии, выпускающих импортозамещающую продукцию, и созданы очень хорошие условия для их развития. Мы, конечно, изучим этот опыт".