В Узбекистане готовы изучать опыт ОЭЗ "Дубна"

"Обмен опытом проводится в рамках организованной Минпромторгом России стажировки сотрудников Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, - рассказала представитель Департамента стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества министерства Гульназа Атаева. – Решение по стажировке было принято на встрече заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова с руководством республики, в частности, на мероприятиях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Рассматривались разные варианты обмена передовым опытом. ОЭЗ «Дубна» привлекла, в первую очередь, как площадка с новыми интересными подходами ее руководства к работе с резидентами и развитию подобных промпарков.

Специалистов министерства главным образом интересовали условия, которые лучшая в Подмосковье ОЭЗ создала для бизнеса на своей территории. О том, как Управляющая компания технико-внедренческой зоны строит работу с инвесторами, о направлениях их деятельности и предоставляемой компаниям инженерной, таможенной и социальной инфраструктуре гостям рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов. Он сделал особый акцент на мерах поддержки правительства Московской области, направленных на успешную реализацию проектов резидентов.