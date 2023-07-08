В Университете "Дубна" прошла экскурсия для учителей физики

суббота, 08 июля 2023 | 12:09     133
7 июля в рамках летней школы ОИЯИ для учителей, Университет "Дубна" посетили 21 учитель физики из Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Петропавловск-Камчатского, Томска, Тулы и многих других городов.

Со вступительным словом выступили и.о. ректора Университета Деникин А.С., и.о. проректора Крейдер О.А., и.о. директора "Абитуриент-центра" Юсупов И.И.

Программа включала лекцию о геофизике (ст. преп. Кафедры общей и прикладной геофизики Завьялова Мария), посещение лаборатории по испытанию композитных материалов, центра цифрового творчества, а также экскурсию по университетскому кампусу.

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