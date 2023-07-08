В Университете "Дубна" прошла экскурсия для учителей физики

21-24 июня состоялся XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ «Ученый нашего времени», в работе которого приняли участие представители Ассоциации молодых ученых и Студенческого научного общества Университета "Дубна".

21-24 июня состоялся XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ «Ученый нашего времени», в работе которого приняли участие представители Ассоциации молодых ученых и Студенческого научного общества Университета "Дубна".

Выпускники нового профиля магистратуры «Социальные и арт-практики в цифровом измерении» направления «Социология» Университета "Дубна" успешно защитили свои магистерские диссертации.

Выпускники нового профиля магистратуры «Социальные и арт-практики в цифровом измерении» направления «Социология» Университета "Дубна" успешно защитили свои магистерские диссертации.

06.07.2023 | 14:40

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