В Университете "Дубна" открывается новый профиль обучения

Потребность в инженерах-конструкторах по разработке автономных электрохимических источников энергии сейчас огромная. И набор студентов для обучения по новому профилю – это ответ Университета на запросы экономики страны, в том числе предприятий-партнеров ВУЗа.

Программа подготовки инженеров-конструкторов для новой отрасли промышленности выстроена на основе изучения современных технологий. В Университете создана хорошая база для обучения таких специалистов. Абитуриенты, выбравшие этот профиль, получат профессию, имеющую большое будущее, так как потребность в таких специалистах будет расти с каждым годом.