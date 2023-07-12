В Университете "Дубна" открывается новый профиль обучения

среда, 12 июля 2023 | 14:31     229
Подготовка специалистов по новому профилю «Автономные источники электрической энергии» будет вестись в Инженерно-физическом институте Университета "Дубна".

Потребность в инженерах-конструкторах по разработке автономных электрохимических источников энергии сейчас огромная. И набор студентов для обучения по новому профилю – это ответ Университета на запросы экономики страны, в том числе предприятий-партнеров ВУЗа.

Программа подготовки инженеров-конструкторов для новой отрасли промышленности выстроена на основе изучения современных технологий. В Университете создана хорошая база для обучения таких специалистов. Абитуриенты, выбравшие этот профиль, получат профессию, имеющую большое будущее, так как потребность в таких специалистах будет расти с каждым годом.

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