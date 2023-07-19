В Университете «Дубна» началась Летняя школа «Физика. Математика. Информатика»

среда, 19 июля 2023 | 14:56     284
Школа проходит с 16 по 26 июля. В течение десяти дней 60 старшеклассников из 26 городов России получат уникальную возможность пообщаться с преподавателями Университета, учеными, инженерами и специалистами в области информационных технологий.

Ребят ждет насыщенная программа. Они посетят лаборатории ОИЯИ, коллайдер NICA, познакомятся с деятельностью ОКБ «Аэрокосмические системы» и узнают о том, где и кем работают студенты-стажеры и выпускники Университета.

Также в рамках школы участники в командах разработают 10 проектов под руководством ведущих физиков-теоретиков, инженеров-электронщиков, биофизиков и геофизиков.

Одним из ярких событий летней школы станет традиционный квест «Физики на Волге», который пройдет 22 июля на территории Университета. На протяжении двух часов ребята будут решать увлекательные задания, научные головоломки и проводить интересные эксперименты.

В этом году участники школы впервые посетят компании корпорации «ПРОМТЕХ», где смогут увидеть процесс разработки и производства компонентов для крупнейших проектов российского авиапрома, космической отрасли, а также наземной и подводной техники.

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