В Талдомском округе трое граждан фиктивно поставили на учет 33 иностранца

Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте 31 года, 39 и 59 лет поставили на миграционный учет 33 иностранных гражданина, но мест для их временного проживания не предоставили.

В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.