В Талдомском округе трое граждан фиктивно поставили на учет 33 иностранца

понедельник, 10 июля 2023 | 16:20 114
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные в п. Запрудня, Вербилки и д. Квашенки.
Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте 31 года, 39 и 59 лет поставили на миграционный учет 33 иностранных гражданина, но мест для их временного проживания не предоставили.
В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.