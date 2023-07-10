В Талдомском округе трое граждан фиктивно поставили на учет 33 иностранца

понедельник, 10 июля 2023 | 16:20     114
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные в п. Запрудня, Вербилки и д. Квашенки.

Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте 31 года, 39 и 59 лет поставили на миграционный учет 33 иностранных гражданина, но мест для их временного проживания не предоставили.

В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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