В России в последний июльский день подожгли несколько военкоматов

В подмосковном Можайске 45-летняя женщина подожгла военкомат. Ей якобы угрожали тем, что оформят на нее кредит, а чтобы этого не произошло, уговорили поджечь здание военкомата, - так утверждает Baza. В военкомате загорелась оконная рама.

В Петербурге 54-летний мужчина облил бензином дверь военкомата и поджег ее. Персонажа задержали. По словам мужчины, его по телефону уговорил это сделать некий сотрудник ФСБ, - об этом пишет "Фонтанка".

В Казани неизвестная бросила в военкомат на улице Аэропортовская "коктейль Молотова". Женщине удалось скрыться.

Кроме того, сообщается о попытке поджога военкомата в Архангельской области. Как утверждается, 76-летний мужчина бросил в здание "коктейль Молотова", но бутылка с зажигательной смесью попала в стену, а жидкость вылилась на траву. Начался пожар, однако само здание не загорелось.