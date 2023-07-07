В Объединенном институте запущен интерактивный путеводитель по лабораториям

пятница, 07 июля 2023 | 19:12     76
Объединенный институт ядерных исследований запускает проект «Инфогид ОИЯИ». Интерактивные терминалы, работающие на русском и английском языках, доступны для всех желающих в Музее ОИЯИ и гостинице «Дубна» на ул. Московской, дом 2.

Инфогид дарит возможность совершить захватывающее виртуальное путешествие в сопровождении ученых, которые познакомят всех желающих с наукой Объединенного института. Кроме этого, можно побывать на коллайдере NICA и попробовать свои силы в квесте.

По инициативе Учебно-научного центра ОИЯИ был разработан интерактивный терминал с сенсорным экраном диагональю более двух метров и встроенным саундбаром, что позволяет имитировать диалог с реальным человеком. Пользователям достаточно выбрать любой вопрос на экране и получить видео-ответ ученого, работающего в одной из семи лабораторий ОИЯИ. На следующем шаге Инфогид предложит углубиться в выбранную научную сферу и раскрыть тему более детально. Благодаря удобному меню можно переходить по разным темам на любом шаге.

Интересным дополнением к знакомству с наукой послужит «Квест по коллайдеру». Это интерактивное путешествие по всем сегментам ускорительного комплекса NICA. Ученый-гид расскажет и покажет гостям, как разгоняются частицы и где их источник, для чего нужны ускорители бустер и нуклотрон. Вместе с виртуальным экскурсоводом можно будет пройтись коридорам кольца коллайдера, побывать в зале экспериментальной установки, которая будет фиксировать столкновения ускоренных пучков. На каждом этапе нужно дать верный ответ на вопрос ученого, чтобы продвинуться дальше. В конце квеста ждет сюрприз – «путешественник» сможет сделать то, к чему создатели мегасайенс-проекта NICA идут все годы его реализации.

Проект «Инфогид ОИЯИ», для которого УНЦ ОИЯИ снял и смонтировал несколько часов научно-популярного контента, будет развиваться дальше. На следующем этапе планируется внедрение геймификации, которая позволит, например, провести соревнования между пользователями Инфогида.

Сейчас Инфогид ОИЯИ уже размещен в двух ключевых точках, открытых для посещения, – в Музее истории науки и техники ОИЯИ на ул. Флерова, 6/2 и в холле 3-го корпуса гостиницы «Дубна» на ул. Московская, 2. Планируется, что Инфогиды ОИЯИ появятся в партнерских вузах и Информационных центрах ОИЯИ в целях повышения уровня информированности об ОИЯИ, а также повышения интереса общества к науке.

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