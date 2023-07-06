В Объединенном институте разрабатывают систему анализа специфических форм поведения животных

На встрече с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым команда из Челябинска представила яркие результаты проекта, ведущегося в рамках договора о научном сотрудничестве между ОИЯИ и ЮУрГУ. Совместными усилиями коллективов ЮУрГУ и Лабораторией радиационной биологии (ЛРБ) ОИЯИ разрабатывается программный продукт «Интеллектуальная система анализа поведенческих паттернов».

За несколько месяцев сотрудничества создан прототип программного обеспечения на основе нейросетевых алгоритмов для автоматизированной обработки видеоданных, полученных в результате выполнения поведенческих экспериментов с мелкими лабораторными животными с использованием специализированных стендов, включая детектирование и классификацию специфических форм поведения.

Создаваемое программное обеспечение позволит существенно уменьшить трудоемкость обработки данных радиобиологических экспериментов, проводимых ЛРБ ОИЯИ с целью изучения механизмов действия ионизирующих излучений на центральную нервную систему и развитие нейродегенеративных заболеваний.