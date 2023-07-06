В Объединенном институте рассмотрели итоги работы за полгода

четверг, 06 июля 2023 | 12:55     263
5 июля прошло заседание Научно-технического совета ОИЯИ. Значительное внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры ОИЯИ и её важных для Дубны объектов: гостинично-ресторанного и спортивного комплексов, пансионата и профилактория etc.

Давая обзор научных результатов Института, Григорий Трубников отметил актуальность научной повестки ОИЯИ на фоне мирового ландшафта физических исследований.

«Международный союз чистой и прикладной физики IUPAP опубликовал отчет с ключевыми направлениями в области ядерной физики до 2030 года. Мы видим, что все эти направления являются приоритетными и для Объединенного института. ОИЯИ развивается и строит свою научную программу синхронно и когерентно с ведущими мировыми лабораториями», — подчеркнул Григорий Трубников.

Далее в докладе прозвучали сообщения о результатах по основным направлениям научной деятельности ОИЯИ.

По направлению международного сотрудничества сделаны первые практические шаги в реализации подписанных меморандумов с новыми партнерами — Китаем и Мексикой. В ближайшее время ряд конкретных совместных проектов готовится для рассмотрения Совместными координационными комитетами ОИЯИ-Китай и ОИЯИ-Мексика. Развиваются научные связи с Индией и Бразилией.

Директор Института в своем докладе коснулся и кадровых вопросов, отметив, что осенью этого года около 1200 сотрудников служб ОИЯИ пройдут переаттестацию. Проведена важная работа по синхронизации деятельности финансовых служб Института и хозрасчетных подразделений. Департамент научно-организационной деятельности создает новую архитектуру Проблемно-тематического плана ОИЯИ, дающую прозрачное представление структуры научных проектов Института.

Развитие имущественного комплекса и социальные вопросы

  • Отремонтированы помещения Учебно-научного центра и Издательского отдела. Идут масштабные ремонтные работы в Доме международных совещаний и Доме физкультуры ОИЯИ.
  • Оптимизированы расходы гостинично-ресторанного комплекса ОИЯИ. Запланирована модернизация столовых ЛЯП и ЛФВЭ, также предстоит капитальный ремонт ресторана «Дубна», который займет около года.
  • Ведется ремонт и благоустройство пансионата «Дубна» в Алуште.
  • Утвержден план развития Дома отдыха «Ратмино», где уже стартовала оценка состояния инженерных сетей.
  • Оказывается поддержка городским объектам социальной инфраструктуры, в том числе Медсанчасти №9, где открыто 10 новых отделений и передовой сосудистый центр.
  • Еще один крупный инфраструктурный проект — ремонт пешеходно-велосипедного и автомобильного контрольно-пропускных пунктов на площадке ЛЯП. Ожидается, что КПП для пешеходов и велосипедов заработает уже в сентябре этого года, а к концу года завершится ремонт автомобильного проезда на территорию площадки – он станет двухполосным.
  • Проведен ремонт инженерных сетей на КПП ЛФВЭ, что стало подготовительным шагом к организации парковки для транспорта сотрудников лаборатории на более чем 200 машиномест.
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Григорий Трубников
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