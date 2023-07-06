В Объединенном институте рассмотрели итоги работы за полгода

Давая обзор научных результатов Института, Григорий Трубников отметил актуальность научной повестки ОИЯИ на фоне мирового ландшафта физических исследований.

«Международный союз чистой и прикладной физики IUPAP опубликовал отчет с ключевыми направлениями в области ядерной физики до 2030 года. Мы видим, что все эти направления являются приоритетными и для Объединенного института. ОИЯИ развивается и строит свою научную программу синхронно и когерентно с ведущими мировыми лабораториями», — подчеркнул Григорий Трубников.

Далее в докладе прозвучали сообщения о результатах по основным направлениям научной деятельности ОИЯИ.

По направлению международного сотрудничества сделаны первые практические шаги в реализации подписанных меморандумов с новыми партнерами — Китаем и Мексикой. В ближайшее время ряд конкретных совместных проектов готовится для рассмотрения Совместными координационными комитетами ОИЯИ-Китай и ОИЯИ-Мексика. Развиваются научные связи с Индией и Бразилией.

Директор Института в своем докладе коснулся и кадровых вопросов, отметив, что осенью этого года около 1200 сотрудников служб ОИЯИ пройдут переаттестацию. Проведена важная работа по синхронизации деятельности финансовых служб Института и хозрасчетных подразделений. Департамент научно-организационной деятельности создает новую архитектуру Проблемно-тематического плана ОИЯИ, дающую прозрачное представление структуры научных проектов Института.

Развитие имущественного комплекса и социальные вопросы