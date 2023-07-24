В ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотники

Жертв нет. Пострадал один человек – охранник в башне «Око-2». Временно был закрыт аэропорт Внуково.

Из башни "IQ-квартал" в районе "Москва-Сити" в результате ночной атаки дронов взрывной волной вынесло документы Министерства цифрового развития РФ. Об этом пишет Telegram-канал "112".

В "IQ-квартале" также расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Федерального агентства по делам национальностей, Росаккредитации, Росстандарта и головной офис "Россельхозбанка".

При этом Госканалы РФ утром не сообщили о ночной атаке дронов на Москву. Вероятно, такое решение было принято, чтобы не омрачать парад ВМФ в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.

В ВСУ так прокомментировали атаки дронов на Москву: