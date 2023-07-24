В ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотники

воскресенье, 30 июля 2023 | 13:53 209 Сергей Собянин
Два из них попали в деловой квартал "Москва-Сити": в офисных зданиях «Око-2» и «IQ-квартал» выбиты стекла, повреждены помещения.

Жертв нет. Пострадал один человек – охранник в башне «Око-2». Временно был закрыт аэропорт Внуково.

Из башни "IQ-квартал" в районе "Москва-Сити" в результате ночной атаки дронов взрывной волной вынесло документы Министерства цифрового развития РФ. Об этом пишет Telegram-канал "112".

В "IQ-квартале" также расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Федерального агентства по делам национальностей, Росаккредитации, Росстандарта и головной офис "Россельхозбанка".

При этом Госканалы РФ утром не сообщили о ночной атаке дронов на Москву. Вероятно, такое решение было принято, чтобы не омрачать парад ВМФ в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.

В ВСУ так прокомментировали атаки дронов на Москву:

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война "не касается", она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Фото: ТАСС
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