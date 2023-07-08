В Международный день йоги резидент ОЭЗ «Дубна» провел день здоровья для сотрудников

Для купирования обострений, замедления прогрессирования заболевания и в целом укрепления здоровья легких в компании практикуют занятие йогой.

В Международный день йоги резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» провела день здоровья для сотрудников. Национальный лидер в области производства пульмонологических препаратов своим примером продемонстрировал, как дыхательная гимнастика способствует профилактике болезней бронхов.

"Как метод профилактики, укрепления здоровья и восстановления дыхания йога стала особенно востребованной и популярной с начала пандемии COVID-19 – во время изоляции 2020-2021 годов ей стали заниматься в 3 раза чаще, - говорит генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. – Наша компания - ответственный производитель лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний. Однако мы уверены, что терапия тех же бронхолегочных заболеваний не ограничивается только медикаментозными средствами и своим примером демонстрируем, что пациенты, страдающие астмой и ХОБЛ, могут использовать для нормализации дыхания, например, йогу".

«Чаще бывайте на природе, вдыхайте полной грудью и уделяйте внимание здоровью», - советуют в «ПСК Фарма».

Напомним, что диагноз бронхиальная астма имеют около 360 млн человек по всему миру. И эта цифра к 2025 году может увеличиться еще на 100-150 млн человек. В России бронхиальной астмой страдают 6,9% взрослых и от 10,6 до 16,9% детей и подростков, а ХОБЛ выявлен у 826 тысяч человек. Получение своевременной терапии ингаляционными препаратами в совокупности с дыхательными упражнениями позволяют пациенту контролировать течение болезни и вести при этом активную жизнь.