В Лаборатории теоретической физики Объединенного института стартовала Международная школа по теоретической физике

понедельник, 24 июля 2023 | 13:32     247
23 июля в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ началась Международная школа «Перспективные методы современной теоретической физики: интегрируемые и стохастические системы».

Цель мероприятия – познакомить студентов старших курсов и аспирантов, работающих в близких к тематике Школы областях, с текущими проблемами и современными подходами неравновесной статистической и математической физики. Всего участники заслушают 16 лекций, а также примут участие в панельных дискуссиях и выступят на постерной сессии на острове Липня.

Международная школа «Интегрируемые и стохастические системы» проводилась в стенах ОИЯИ ежегодно с 2013 года. В этом году для участия в Школе было отобрано более 50 человек из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны и Томска. Среди участников также есть представители Армении, Финляндии, Словакии, Вьетнама и Египта.

Рабочие языки мероприятия – английский и русский. Школа продлится до 28 июля.

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