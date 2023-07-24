В Лаборатории теоретической физики Объединенного института стартовала Международная школа по теоретической физике

Цель мероприятия – познакомить студентов старших курсов и аспирантов, работающих в близких к тематике Школы областях, с текущими проблемами и современными подходами неравновесной статистической и математической физики. Всего участники заслушают 16 лекций, а также примут участие в панельных дискуссиях и выступят на постерной сессии на острове Липня.

Международная школа «Интегрируемые и стохастические системы» проводилась в стенах ОИЯИ ежегодно с 2013 года. В этом году для участия в Школе было отобрано более 50 человек из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Дубны и Томска. Среди участников также есть представители Армении, Финляндии, Словакии, Вьетнама и Египта.

Рабочие языки мероприятия – английский и русский. Школа продлится до 28 июля.