В Кимрах сотрудники МЧС пришли на помощь коту

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступил звонок от неравнодушных жителей города Кимры с просьбой о помощи.

К тому времени животное провело в заточении уже целые сутки. На место поехало отделение пожарно-спасательной части №11. Чтобы достать кота, потребовалось применить лом. Животное было спасено.