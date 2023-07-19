В Кимрах сотрудники МЧС пришли на помощь коту

среда, 19 июля 2023 | 20:13 253
19 июля 2023 года в Кимрах сотрудники МЧС помогли коту, который застрял в коммуникации для полива насаждений придомовой территории.
В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступил звонок от неравнодушных жителей города Кимры с просьбой о помощи.
К тому времени животное провело в заточении уже целые сутки. На место поехало отделение пожарно-спасательной части №11. Чтобы достать кота, потребовалось применить лом. Животное было спасено.