В Кимрах и Дубне ищут актеров на роли пилотов и пассажиров

пятница, 28 июля 2023 | 18:53 151
С 11 по 26 августа на аэродроме Борки будут проходить съёмки нового полнометражного художественного фильма с участием известных актёров.

Приглашаются желающие из городов Кимры, Дубна и других близлежащих населённых пунктов для участие в качестве актёров массовых сцен. Нужны мужчины и женщины 25-45 лет, дети 12-16 лет. Роли: пилоты, техники, работники аэродрома, пассажиры. Приветствуется опыт съёмок в кино. Но можно и без опыта - съемочная группа всему научит. Съёмки оплачиваются. Выплаты ежедневные, в конце смены.

С вами будет работать опытнейший кастинг-директор из Москвы, занимавшийся подбором актёров второго плана на проекты: "Физрук", "Метод", "Анна-детектив", "Шаляпин", "Раневская", "Нюрнберг" и многие, многие другие.

Заявки на участие отправляйте на почту borki-dubna@mail.ru

Форма заявки:

  1. ФИО
  2. Возраст
  3. Рост
  4. Размер одежды
  5. Размер обуви
  6. Контактный телефон
  7. Место проживания (город, посёлок, деревня)
  8. Есть ли опыт съёмок

ВАЖНО: К письму ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить 2 фото (портрет и в полный рост).

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