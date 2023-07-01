В Кимрах и Дубне ищут актеров на роли пилотов и пассажиров

пятница, 28 июля 2023 | 18:53 151
С 11 по 26 августа на аэродроме Борки будут проходить съёмки нового полнометражного художественного фильма с участием известных актёров.
Приглашаются желающие из городов Кимры, Дубна и других близлежащих населённых пунктов для участие в качестве актёров массовых сцен. Нужны мужчины и женщины 25-45 лет, дети 12-16 лет. Роли: пилоты, техники, работники аэродрома, пассажиры. Приветствуется опыт съёмок в кино. Но можно и без опыта - съемочная группа всему научит. Съёмки оплачиваются. Выплаты ежедневные, в конце смены.
С вами будет работать опытнейший кастинг-директор из Москвы, занимавшийся подбором актёров второго плана на проекты: "Физрук", "Метод", "Анна-детектив", "Шаляпин", "Раневская", "Нюрнберг" и многие, многие другие.
Заявки на участие отправляйте на почту borki-dubna@mail.ru
Форма заявки:
- ФИО
- Возраст
- Рост
- Размер одежды
- Размер обуви
- Контактный телефон
- Место проживания (город, посёлок, деревня)
- Есть ли опыт съёмок
ВАЖНО: К письму ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить 2 фото (портрет и в полный рост).