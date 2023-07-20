В Госдуме ожидается ценное пополнение: Бывший американский боец Джефф Монсон планирует стать её депутатом

четверг, 20 июля 2023 | 23:02     445
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, отказавшийся от гражданства США, планирует участвовать в ближайших выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году.

"В сентябре начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму", - сказал он.

Ранее Монсон победил в ходе предварительного голосования "Единой России" по выдвижению кандидатов одной из региональных групп на выборах Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан. Выборы в заксобрание Башкирии проходят по смешанной системе - половина по партийным спискам и половина по одномандатным округам. В этом году они назначены на 10 сентября.

28 мая 2018 года американский боец Джефф Монсон получил российский паспорт указом Президента РФ Владимира Путина, после чего избрался от партии «Единая Россия» депутатом городского округа Красногорск Московской области. Весной 2023 года он сдал американский паспорт в консульстве США в турецком Стамбуле, отказавшись от гражданства.

Источник:
ТАСС
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