В Госдуме одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

вторник, 25 июля 2023 | 20:26     201
Депутаты Госдумы на заседании 25 июля приняли во втором чтении законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах.

Среди прочего, депутаты одобрили поправку, запрещающую регистрироваться на любых российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Эту поправку внес депутат Антон Горелкин. Ограничение распространили на владельцев сайтов, информационных систем и программ, если эти владельцы являются гражданами РФ или российскими юрлицами.

Согласно поправке, на российских сайтах пользователям предложат регистрироваться по российскому номеру телефона или электронной почте, а также через «Госуслуги».

Когда Госдума рассмотрит поправку в третьем чтении, пока неизвестно.

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