В этом году в Дубне 10 выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл

Русский язык: Мария Ширшова (гимназия №3), Алина Мишенина (лицей №6) и Екатерина Зуева (гимназия №11)

Литература: Мария Сафонова (школа №7), Ольга Строгова (гимназия №8) и Яна Суслова (лицей «Дубна»)

Математика (профильный уровень): Святослав Шаров (гимназия №11) и Михаил Солодилов (физмат-лицей им. Кадышевского)

Физика: Эйден Форбс Манро (физмат-лицей им. Кадышевского)

Информатика: Владислав Литвин (лицей «Дубна»)

ВРИП Главы Дубны Максим Тихомиров вместе с председателем Совета депутатов городского округа Дубна Андреем Тамоновым, представителями управления народного образования, директорами школ, педагогами и родителями в торжественной обстановке поздравили ребят с достижениями и вручили подарки. В этом году, помимо подарков, каждый получит по 10 тысяч рублей.

Почетным гостем мероприятия стал генеральный директор акционерного общества «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов. Он - коренной дубненец, чьи школьные годы прошли в наукограде. Как и его мама, выпускник школы №4, ныне это физико-математический лицей им. В.Г. Кадышевского. Алексей Евгеньевич был искренне рад, что среди стобалльников оказались и представители физмат-лицея. А это значит, что лицей набирает обороты и уже сегодня демонстрирует высокие результаты. Гендиректор Всемирной сети подарил выпускникам сувениры с символикой Первого канала, пригласил ребят на экскурсию в Останкино и на запись одной из телепрограмм.

Особые слова благодарности звучали в адрес учителей: Натальи Хлопцовой, Лады Селивановой, Веры Барабановой, Светланы Алгиничевой, Светланы Ушковой, Елены Шмидт (русский язык и литература), Натальи Михалевой, Елены Вишневской (математика), Александра Ильина (физика), Ольги Клоковой (информатика).