В Дубненской городской больнице совершенствуют работу приемного отделения

Приемное отделение больницы работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. За медицинской помощью ежедневно туда обращается порядка 120 человек, среди них как взрослые, так и дети.

Потоки экстренных и плановых пациентов будут разделены отдельными входами, система навигации будет приведена в соответствие, появятся зоны для комфортного ожидания, гардероб. В отделении будут располагаться смотровые, диагностические, процедурные, перевязочные кабинеты. При необходимости появится возможность проведения рентген, КТ, МРТ диагностики.

Кроме того, планируется размещение мини-отделения под условным названием «Койка одного дня» для пациентов, не требующих госпитализации, но имеющих необходимость в наблюдении врача в течение короткого времени.