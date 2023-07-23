В Дубне в 17-й раз состоялся Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга»

воскресенье, 23 июля 2023 | 12:31     176
Местом его проведения уже по традиции стала Комсомольская набережная.

Открыл традиционный фестиваль музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и выступление Дубенского симфонического оркестра с произведением "Кармен-сюита" (Ж. Бизе - Р. Щедрин) под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова.

Свое пиротехническое мастерство под живое исполнение огненного дуэта «Мелодия» Владимира Ветта и Дарьи Богословской продемонстрировали три команды: «Пиромания» из Таганрога, «Салюты лучших коллекций» из Реутова и «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада. Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога –  в своем выступлении сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Более тысячи залпов взлетели ввысь.

Следующей выступила команда из Реутова, уже хорошо знакомая дубненцам. Неоднократные участники нашего фестиваля, они не раз становились победителями не только нашего конкурса фейерверков, но и международных, например, в Японии, выступали в Англии и Австрии. В этот раз они удивляли жителей и гостей наукограда и парковым фейерверком, и высотным, заготовив для этого более двух тысяч залпов!

Завершали программу еще одни дебютанты фестиваля – команда из Сергиева Посада. Несмотря на то, что эта отечественная пиротехническая компания образована недавно, опыт ее работников колоссальный, более 20 лет. По словам специалистов компании, фейерверк для них не только возможность доставить удовольствие зрителям, но и инструмент патриотического воспитания!

С обоих берегов Волги, с моста, а также с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу с восторгом наблюдали тысячи людей – дубненцев и гостей наукограда. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда «Салюты лучших коллекций» из Реутова.

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