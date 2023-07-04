В Дубне создан робот для торговли на международной валютной бирже FOREX

вторник, 04 июля 2023 | 20:06     158
Торговать на международном валютном рынке станет проще даже для начинающих трейдеров. Разработчики резидента ОЭЗ "Дубна" компании «Нордавинд-Дубна» представили новый робот для торговли на FOREX.

Самостоятельно сделать анализ международного валютного рынка, в зависимости от ситуации на нем подобрать стиль и стратегию торговли, а также найти свой, индивидуальный тип сделок и стать успешным трейдером теперь сможет обычный пользователь. В помощь ему – новая разработка специалистов компании «Нордавинд-Дубна», которые создали инструмент получения дохода от торговли на FOREX, измеряемого десятками процентов в месяц.

"Для снижения рисков мы разработали три вида робота: FastFlow, AccuFlow и FlowRush, - рассказала генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская. - Два из них совершают быстрые и более рискованные сделки в паре «золото-доллар», третий торгует осторожно, но с меньшим доходом. Роботы входят в единую систему мониторинга CashFlow, позволяющую в режиме реального времени отслеживать параметры работы торговых алгоритмов для своевременного выявления и исправления случаев их некорректного использования, например, чрезмерно завышенных настроек риска".

Первые отзывы пользователей, зарабатывающих реальные деньги на торговле валютой и взявших в помощники робота разработки специалистов «Нордавинд-Дубна», исключительно положительные. Они отмечают, что это один из лучших роботов для торговли на FOREX, благодаря автоматизированному помощнику, международный валютный рынок стал еще более надежным источником их постоянного дополнительного дохода, а риски значительно снизились.

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