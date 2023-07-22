В Дубне состоялся торжественный прием, посвященный Дню города - 2023

Торжественный прием, посвященный 67-летию нашего города, состоялся в зале Хоровой школы мальчиков и юношей. ВРИП Главы Дубны Максим Тихомиров вместе с депутатом Государственной Думы РФ Ириной Родниной и председателем Совета депутатов г.о. Дубна Андреем Тамоновым провели церемонию награждения.

Знаком «За заслуги перед Дубной» награжден Сергей Куликов.

Почетного звания «Заслуженный деятель науки Московской области» удостоены сотрудники ОИЯИ: Владимир Кореньков, научный руководитель Лаборатории информационных технологий, и Гамлет Ходжибагиян, замдиректора Лаборатории физики высоких энергий по научной работе.

Благодарностью губернатора Московской области отмечены: коллектив АО «НПК «ДЕДАЛ» (генеральный директор Надежда Жигалова); Сергей Соловьев, главный технолог – начальник отдела АО «ГОСМКБ «Радуга»; Надежда Каприна, председатель Контрольно-счетной палаты г.о. Дубна; Оксана Деменко, учитель истории и обществознания гимназии №8.

Благодарственные письма губернатора Московской области вручены Евгению Углову, депутату городского Совета, и Михаилу Богомолову, начальнику отдела молодежи администрации г.о. Дубна.

Почетной грамотой Министерства образования Московской области награждена Наталья Кужлева, воспитатель МАДОУ №9 «Незабудка».

Знаком Московской областной Думы «За труды» – Юрий Сахаров, завкафедрой проектирования электроники для установок «Мегасайенс» Инженерно-физического института Университета «Дубна».

Благодарственным письмом Московской областной Думы – Михаил Хвастунов, генеральный директор АО «Научно-производственный центр «АСПЕКТ».

Тепло поздравили Дубну и всех ее жителей почетные гости: глава г.о. Долгопрудный Владислав Юдин и глава Талдомского г.о. Юрий Крупенин. Украсило праздничный вечер выступление лауреатов международных конкурсов Вероники Кожухаровой (саксофон, Россия) и Хироко Иноуэ (орган, Япония).