В Дубне построили склад для хранения изделий из металла

пятница, 14 июля 2023 | 15:16     155
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада хранения изделий из металла на Коммунальном проезде в городском округе Дубна.

Инвестиции в проект составили 30 млн рублей, застройщиком выступил ООО «ТЕХНОТЕМП». Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать 10 рабочих мест.

На складе площадью более 1 тысячи кв. метров будут хранить изделия серийного и индивидуального производства, в том числе сложные узловые приборы, высокоточные детали и механизмы, корпуса приборов, металлоконструкции, полуфабрикаты и др., выпускаемые предприятием.

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