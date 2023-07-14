В Дубне построили склад для хранения изделий из металла

пятница, 14 июля 2023 | 15:16 155
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию склада хранения изделий из металла на Коммунальном проезде в городском округе Дубна.
Инвестиции в проект составили 30 млн рублей, застройщиком выступил ООО «ТЕХНОТЕМП». Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать 10 рабочих мест.
На складе площадью более 1 тысячи кв. метров будут хранить изделия серийного и индивидуального производства, в том числе сложные узловые приборы, высокоточные детали и механизмы, корпуса приборов, металлоконструкции, полуфабрикаты и др., выпускаемые предприятием.