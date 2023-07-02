В Дубне нервный житель выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки под его окнами

воскресенье, 02 июля 2023 | 16:58     129
1 июля женщина спокойно прогуливалась с псом во дворе своего дома – многоэтажки по улице Вавилова в Дубне. В один момент собака остановилась "сделать дела" прямо под окнами одной из квартир.

Живущему на первом этаже соседу поведение пса пришлось не по душе, и он сделал замечание. Но то, как ответила хозяйка собаки, мужчине также не понравилось. Ему показалось, что она отреагировала на его слова излишне грубо, и когда она заходила в подъезд, сосед выскочил лестничную площадку и выстрелил в нее.

Выстрел пришелся прямо в голову, но женщина осталась жива. Ее спасло то, что сосед стрелял из духового ружья.

Пострадавшую госпитализировали, а правоохранители теперь проводят проверку по факту инцидента.

Тэги: 
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происшествия
звери
Источник:
REN TV
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