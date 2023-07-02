В Дубне нервный житель выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки под его окнами

Живущему на первом этаже соседу поведение пса пришлось не по душе, и он сделал замечание. Но то, как ответила хозяйка собаки, мужчине также не понравилось. Ему показалось, что она отреагировала на его слова излишне грубо, и когда она заходила в подъезд, сосед выскочил лестничную площадку и выстрелил в нее.

Выстрел пришелся прямо в голову, но женщина осталась жива. Ее спасло то, что сосед стрелял из духового ружья.

Пострадавшую госпитализировали, а правоохранители теперь проводят проверку по факту инцидента.