В Дубне нервный житель выстрелил в голову соседке из-за выгула собаки под его окнами

воскресенье, 02 июля 2023 | 16:58 129
1 июля женщина спокойно прогуливалась с псом во дворе своего дома – многоэтажки по улице Вавилова в Дубне. В один момент собака остановилась "сделать дела" прямо под окнами одной из квартир.
Живущему на первом этаже соседу поведение пса пришлось не по душе, и он сделал замечание. Но то, как ответила хозяйка собаки, мужчине также не понравилось. Ему показалось, что она отреагировала на его слова излишне грубо, и когда она заходила в подъезд, сосед выскочил лестничную площадку и выстрелил в нее.
Выстрел пришелся прямо в голову, но женщина осталась жива. Ее спасло то, что сосед стрелял из духового ружья.
Пострадавшую госпитализировали, а правоохранители теперь проводят проверку по факту инцидента.